Scontri ad Amsterdam al corteo contro le regole anti Covid: la polizia carica con manganelli e cani – Il video (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono migliaia le persone che oggi, 2 dicembre, si sono riunite ad Amsterdam per sfidare il divieto di assembramenti e le norme anti Covid. Ma la polizia antisommossa ha disperso la folla, liberando la Piazza dei musei con l’impiego di manganelli e scudi, dopo che la sindaca della capitale olandese, Femke Halsema, ha emesso nei giorni scorsi un’ordinanza di emergenza per impedire la manifestazione. Alcuni agenti hanno anche fatto uso di cani poliziotto per allontanare i manifestanti. «Meno repressione, più cura», è stato uno degli slogan. Ma anche: «Non si tratta di un virus, si tratta di controllo» e «Libertà». La prima cittadina ha vietato di tenere riunioni pubbliche durante l’ultima ondata di contagi da Coronavirus che sta ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono migliaia le persone che oggi, 2 dicembre, si sono riunite adper sfidare il divieto di assembramenti e le norme. Ma lasommossa ha disperso la folla, liberando la Piazza dei musei con l’impiego die scudi, dopo che la sindaca della capitale olandese, Femke Halsema, ha emesso nei giorni scorsi un’ordinanza di emergenza per impedire la manifestazione. Alcuni agenti hanno anche fatto uso dipoliziotto per allontanare i manifest. «Meno repressione, più cura», è stato uno degli slogan. Ma anche: «Non si tratta di un virus, si tratta dillo» e «Libertà». La prima cittadina ha vietato di tenere riunioni pubbliche durante l’ultima ondata di contagi da Coronavirus che sta ...

