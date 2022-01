Sci di fondo | Tour de Ski Val di Fiemme 2022 Senza Therese Johaug | chi sarà la regina del Cermis?

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ultimi sforzi per le fondiste. Archiviate le tappe di Lenzerheide e Obersdorf, ilde Ski di trasferisce in Val di, come d’abitudine palcoscenico della conclusione della prova multi stage per antonomasia. La valle trentina ha una lunghissima tradizione legata agli sci stretti, essendo stata inserita nel calendario del circuito maggiore sin dal 1990. Dopodiché ha organizzato ben tre edizioni dei Mondiali (1991, 2003, 2013) e nel 2026 le sue nevi saranno teatro delle gare dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Inoltre, dal 2007, ospita l’epilogo delde Ski con l’iconografica scalata del. Prima di arrivare alla sfida finale è però in programma un’altra gara. Lunedì si terrà una 10 km mass start in alternato, che definirà la classifica in vista della già citata “Final Climb”. 10 KM MASS ...

Advertising

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Ora è ufficiale: Frida Karlsson ha abbandonato il Tour de Ski - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Greta Laurent dopo il 7° posto di Oberstdorf: 'In gara ci ho creduto sempre' - zazoomblog : Sci di fondo Tour de Ski 2022. Il “mostro” Cermis è pronto a incoronare un nuovo vincitore - #fondo #2022. #“mostr… - FondoItalia : Sci di Fondo - Ora è ufficiale: Frida Karlsson ha abbandonato il Tour de Ski - OA_Sport : Sci di fondo, Tour de Ski 2022. Il “mostro” Cermis è pronto a incoronare un nuovo vincitore -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

FISI FVG

15 KM MASS START TC La partenza in linea di 15 km in alternato è diventata una presenza fissa nel programma della Val di Fiemme, poiché andrà in scena per l'ottavo inverno consecutivo. La gara è ...... il localeclub, sabato 8 e domenica 9 gennaio , sarà in cabina di regia per le gare valevoli per il titolo di campione regionale . Titolo in palio dalla categoria Under 14 in su ; per i più ...Ultimi sforzi per le fondiste. Archiviate le tappe di Lenzerheide e Obersdorf, il Tour de Ski di trasferisce in Val di Fiemme, come d’abitudine palcoscenico della conclusione della prova multi stage p ...Dopo il secondo trasferimento, il Tour de Ski approccia la propria conclusione. Lunedì e martedì gli atleti saranno impegnati in Val di Fiemme, come sempre palcoscenico dell’ atto finale della prova a ...