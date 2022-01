Sci alpino, i precedenti dell’Italia nello slalom femminile di Zagabria. Mai un successo per le azzurre sulla “Crveni Spust” (Di domenica 2 gennaio 2022) Appena salutato l’arrivo del nuovo anno, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 si appresta a tornare in azione. Come succede ormai da diverse stagioni, il ritorno in pista delle atlete avviene con lo slalom di Zagabria. sulla pista “Crveni Spust” saranno i pali stretti ad essere protagonisti. L’Italia tra i pali stretti sta faticando e non poco negli ultimi anni e, come se non bastasse, sulle nevi croate le nostre portacolori non hanno mai vinto, con al massimo un paio di podi conquistati nelle prime edizioni della gara croata. Un podio ci manca ormai dal 2011 con Manuela Moelgg, mentre il migliore risultato in assoluto è stato un secondo posto di Nicole Gius nel 2009. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i risultati delle ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Appena salutato l’arrivo del nuovo anno, la Coppa del Mondo di sci2021-2022 si appresta a tornare in azione. Come succede ormai da diverse stagioni, il ritorno in pista delle atlete avviene con lodipista “” saranno i pali stretti ad essere protagonisti. L’Italia tra i pali stretti sta faticando e non poco negli ultimi anni e, come se non bastasse, sulle nevi croate le nostre portacolori non hanno mai vinto, con al massimo un paio di podi conquistati nelle prime edizioni della gara croata. Un podio ci manca ormai dal 2011 con Manuela Moelgg, mentre il migliore risultato in assoluto è stato un secondo posto di Nicole Gius nel 2009. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i risultati delle ...

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - OA_Sport : Sci alpino, i precedenti dell’Italia nello slalom femminile di Zagabria. Mai un successo per le azzurre sulla “Crve… - Nicola89144151 : Novità per la Coppa del Mondo di Sci Alpino: annullata la tappa di Maribor dell'8 e 9 gennaio, erano previsti un gi… - infoitsport : Sciare in sicurezza, nuove regole sulle piste bianche di sci alpino - infoitsport : Da domani obbligo di assicurazione sulle piste per gli sciatori di sci alpino -