SBK | da gazzella a leone | nel 2022 vedremo il miglior Rea di sempre - News

(Di domenica 2 gennaio 2022) Johnny Rea ha perso, ma a testa più che alta. Oddio, un attimo: in che senso "ha perso" ? Se ha perso lui, giunto secondo in SBK e battuto solo da Toprak Razgatlioglu - uscito vincitore a parità di ...

No, qui si parla di, restiamo in tema. Se lanon riesca fuggire, maggiore sarà la sua tensione, poiché consapevole che il leone si trovi a pochi passi e pronto all'attacco. Allora, vista ...No, qui si parla di, restiamo in tema. Se lanon riesca fuggire, maggiore sarà la sua tensione, poiché consapevole che il leone si trovi a pochi passi e pronto all'attacco. Allora, vista ...Perso il titolo a favor di Toprak Razgatlioglu, Johnny avrà meno pressione da gestire e non dovrà (più) dimostrare di essere il numero 1. Anziché essere inseguito, il nordirlandese andrà a caccia del ...