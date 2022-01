SAVINO (FORZA ITALIA): I TRENINI NEL CAPODANNO DI CANALE 5? UNO SCHIAFFO AGLI ITALIANI (Di domenica 2 gennaio 2022) Gravissimo, sconcertante, uno SCHIAFFO AGLI ITALIAni. Non usa mezzi termini l’On. Elvira SAVINO (FORZA ITALIA) su quanto avvenuto dopo la mezzanotte nel CAPODANNO di CANALE 5, condotto da Federica Panicucci nella splendida cornice del Teatro Petruzzelli di Bari. Più che un attacco alla conduttrice e Mediaset, si processa il sindaco di Bari. “Crea sconcerto che il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, per piaggeria personale, si sia reso responsabile di un veglione in piena regola al teatro Petruzzelli”, tuona la SAVINO. La vicenda finirà presto in Parlamento. “Interrogheremo il ministro Speranza per sapere se sia possibile che un sindaco abbia permesso che l’evento si svolgesse con quelle modalità e con le ovvie ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 2 gennaio 2022) Gravissimo, sconcertante, unoni. Non usa mezzi termini l’On. Elvira) su quanto avvenuto dopo la mezzanotte neldi5, condotto da Federica Panicucci nella splendida cornice del Teatro Petruzzelli di Bari. Più che un attacco alla conduttrice e Mediaset, si processa il sindaco di Bari. “Crea sconcerto che il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, per piaggeria personale, si sia reso responsabile di un veglione in piena regola al teatro Petruzzelli”, tuona la. La vicenda finirà presto in Parlamento. “Interrogheremo il ministro Speranza per sapere se sia possibile che un sindaco abbia permesso che l’evento si svolgesse con quelle modalità e con le ovvie ...

Advertising

bubinoblog : SAVINO (FORZA ITALIA): I TRENINI NEL CAPODANNO DI CANALE 5? UNO SCHIAFFO AGLI ITALIANI - gianceleste : RT @GiusCandela: Polemiche per il Capodanno di Canale 5, tra trenini e normative Covid non rispettate. Elvira Savino di Forza Italia presen… - GiusCandela : Polemiche per il Capodanno di Canale 5, tra trenini e normative Covid non rispettate. Elvira Savino di Forza Italia… - fabiodominicini : @forza_italia @Sandra_Savino Uno scemo anti vaccino/greenpass della regione Lazio non è d'accordo......ma allora, e… - Stefania_Hanami : RT @ArmoniosiAccent: Caspita! Questo succede perché non vi siete vaccinati. Su forza pensate positivo. #ferragnez #jovanotti #savino http… -