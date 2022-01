Sarà ostica la disponibilità PS5 nel 2022 | tutto bloccato almeno fino a marzo

Leggi su optimagazine

(Di domenica 2 gennaio 2022) Nonunsemplice in termini diPS5. Questo,per ora, lo scenario che va a configurarsi per tutti coloro che da oltre un anno sono a caccia della console di Sony. Come vi abbiamo riportato alcuni giorni fa tramite un primo approfondimento a tema, è altamente probabile che non si riescano a fare passi in avanti significativial secondo semestre dell’anno appena iniziato. Tuttavia, qualche informazione in più oggi 2 gennaio posso darvela. Cosa aspettarsi sullaPS5 nei primi mesi delSe da un lato difficilmente avremoPS5 significativaa PS5, quanto riportato di recente da Tom’s Guide consente ai potenziali acquirenti del prodotto di mettersi l’anima in pace ...