San Giuseppe Vesuviano, festa da ballo nell’Aula del Consiglio: denunciati due minorenni (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo video drink e musica dal vivo, balli e abbracci fino all’alba e l’accordo di non pubblicare foto sui social. Ma invece qualcuno lo ha fatto. Poi la mattina, quando i ragazzini hanno deciso di rientrare a casa sono stati intercettati da una pattuglia di poliziotti della municipale. Stavano uscendo dalla sede del comune di San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli. Era stati tutta la notte di Capodanno nell’Aula consiliare trasformata in una pista da ballo. Sono state denunciate due ragazzine di 15 e 16 anni mentre si cercano gli altri del gruppo, tutti minorenni. Si e’ accertato che i ragazzi sono entrati dalle uscite di sicurezza e dalle finestre al primo piano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo video drink e musica dal vivo, balli e abbracci fino all’alba e l’accordo di non pubblicare foto sui social. Ma invece qualcuno lo ha fatto. Poi la mattina, quando i ragazzini hanno deciso di rientrare a casa sono stati intercettati da una pattuglia di poliziotti della municipale. Stavano uscendo dalla sede del comune di Sanin provincia di Napoli. Era stati tutta la notte di Capodannoconsiliare trasformata in una pista da. Sono state denunciate due ragazzine di 15 e 16 anni mentre si cercano gli altri del gruppo, tutti. Si e’ accertato che i ragazzi sono entrati dalle uscite di sicurezza e dalle finestre al primo piano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Pontifex_it : San Giuseppe, tu che hai sperimentato la sofferenza di chi deve fuggire per salvare la vita alle persone più care,… - vaticannews_it : #29dicembre Il dramma delle migrazioni forzate e la fuga in Egitto di Giuseppe e Maria. Questo al centro della cate… - Avvenire_Nei : La nuova preghiera del Papa a San Giuseppe per il 2022: proteggi chi fugge - qnazionale : Festa di Capodanno abusiva nell'aula consiliare a San Giuseppe: denunciate 2 minorenni - she_is_vale10 : RT @ILL_Stay_Strong: MA VOI CI PENSATE CHE PER IL TANGO CHRISTIAN POTREBBE ESSERE VESTITO COSÌ MA COL NERO? OH GESÙ SANTA MARIA SAN GIUSEP… -