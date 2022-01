Salernitana, il nuovo presidente Iervolino fissa l’obiettivo della stagione (Di domenica 2 gennaio 2022) La Salernitana del nuovo presidente Daniele Iervolino è pronta a debuttare in Serie A. Il patron ha salvato i granata dall’espulsione dal campionato proprio al fotofinish, rilevando la società per 10 milioni di euro, garantendone altri 25 per la gestione. Salernitana tifosi In attesa di cominciare la sua nuova avventura, il presidente Iervolino si sta godendo qualche giorno di vacanza a Pescasseroli, dove però ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni al Corriere dello Sport: “Farò di tutto per tentare di salvare la Salernitana in A. In ogni mio progetto ho sempre messo grande entusiasmo ed accadrà anche in questo progetto calcistico. Sono innamorato di Salerno, voglio costruire un rapporto osmotico con la città. Punterò sui giovani e sulla ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 gennaio 2022) LadelDanieleè pronta a debuttare in Serie A. Il patron ha salvato i granata dall’espulsione dal campionato proprio al fotofinish, rilevando la società per 10 milioni di euro, garantendone altri 25 per la gestione.tifosi In attesa di cominciare la sua nuova avventura, ilsi sta godendo qualche giorno di vacanza a Pescasseroli, dove però ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni al Corriere dello Sport: “Farò di tutto per tentare di salvare lain A. In ogni mio progetto ho sempre messo grande entusiasmo ed accadrà anche in questo progetto calcistico. Sono innamorato di Salerno, voglio costruire un rapporto osmotico con la città. Punterò sui giovani e sulla ...

