Saldi invernali, ecco il calendario Regione per Regione (Di domenica 2 gennaio 2022) . Si parte oggi con Sicilia e Basilicata, per proseguire con tutte le altre Come è consuetudine da moltissimi anni, dopo le festività natalizie prendono il via in Italia i Saldi. La data di inizio, però, non è la stessa in tutta Italia, ma si diversifica da Regione a Regione. Quest’anno ad aprire le danze, proprio oggi 2 gennaio, sono la Sicilia e la Basilicata. In Sicilia i Saldi dureranno fino al 15 marzo, in Basilicata fino al 2 marzo. Ma vediamo tutte le altre Regioni. Il 3 gennaio è la volta della Valle D’Aosta, dove i Saldi dureranno fino al 3 marzo. Dal 5 gennaio, invece, è la volta di tutte le altre Regioni. Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria. La Calabria fino al 6 marzo e la Campania fino al primo marzo insieme a Marche e ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 gennaio 2022) . Si parte oggi con Sicilia e Basilicata, per proseguire con tutte le altre Come è consuetudine da moltissimi anni, dopo le festività natalizie prendono il via in Italia i. La data di inizio, però, non è la stessa in tutta Italia, ma si diversifica da. Quest’anno ad aprire le danze, proprio oggi 2 gennaio, sono la Sicilia e la Basilicata. In Sicilia idureranno fino al 15 marzo, in Basilicata fino al 2 marzo. Ma vediamo tutte le altre Regioni. Il 3 gennaio è la volta della Valle D’Aosta, dove idureranno fino al 3 marzo. Dal 5 gennaio, invece, è la volta di tutte le altre Regioni. Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria. La Calabria fino al 6 marzo e la Campania fino al primo marzo insieme a Marche e ...

Advertising

tvbusiness24 : #Saldi invernali, ecco i principi da seguire - 361_magazine : Saldi invernali, ecco il calendario Regione per Regione - GiornCittadino : Saldi invernali, da domenica 2 gennaio al via in Sicilia - Bobe_bot : Le date dei saldi invernali del 2022 ( - hashtagsicilia : #Saldi invernali 2022: vendite al via tra il 2 ed il 5 gennaio in tutta Italia. Le stime di Confesercenti -