Saldi invernali al via in tutta Italia. Acquisti per 4 italiani su 10. Pesano l'ombra di Omicron e la crisi. Ma anche il Natale e il Black Friday troppo ravvicinato (Di domenica 2 gennaio 2022) I Saldi alla prova di Omicron. Tra il 2 ed il 4 gennaio prenderanno il via in tutta Italia i Saldi invernali 2022, primo grande appuntamento commerciale dell'anno, in avvio proprio nella fase di rallentamento generata dalla nuova ondata di contagi. A partire domani 2 gennaio saranno Basilicata e Sicilia, seguite dalla Valle d'Aosta il prossimo 3 gennaio, mentre nel resto d'Italia le vendite di fine stagione si apriranno il giorno 5. Quattro Italiani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare dei Saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 150 euro a persona. È quanto emerge dall'indagine previsionale sui Saldi condotta da Confesercenti (qui il focus) su un campione di ...

