Saldi invernali 2022, il calendario regione per regione (Di domenica 2 gennaio 2022) . Date, quando iniziano Partono i Saldi invernali del 2022. Le prime regioni a dare il via ai ribassi da oggi, domenica 2 gennaio 2022, Sicilia e Basilicata. Domani, 3 gennaio, sarà la volta della Valle d’Aosta. Tutte le altre regioni, dalla Lombardia al Veneto passando per Roma e Milano, partiranno infine nella giornata di mercoledì 5 gennaio. Un giro d’affari che Confcommercio stima in 4,2 miliardi di euro, l’equivalente di 119 euro a persona. Secondo Confesercenti il budget a testa sarà più alto: 150 euro circa. Si tratta comunque di numeri ancora lontani da quelli pre-crisi. Di certo a pesare sugli affari sarà l’andamento della pandemia, con la variante Omicron che fa paura per la sua alta contagiosità. Dall’indagine di Confesercenti emerge che il 47% acquisterà per meno di 100 euro, mentre il 43% spenderà tra i ... Leggi su tpi (Di domenica 2 gennaio 2022) . Date, quando iniziano Partono idel. Le prime regioni a dare il via ai ribassi da oggi, domenica 2 gennaio, Sicilia e Basilicata. Domani, 3 gennaio, sarà la volta della Valle d’Aosta. Tutte le altre regioni, dalla Lombardia al Veneto passando per Roma e Milano, partiranno infine nella giornata di mercoledì 5 gennaio. Un giro d’affari che Confcommercio stima in 4,2 miliardi di euro, l’equivalente di 119 euro a persona. Secondo Confesercenti il budget a testa sarà più alto: 150 euro circa. Si tratta comunque di numeri ancora lontani da quelli pre-crisi. Di certo a pesare sugli affari sarà l’andamento della pandemia, con la variante Omicron che fa paura per la sua alta contagiosità. Dall’indagine di Confesercenti emerge che il 47% acquisterà per meno di 100 euro, mentre il 43% spenderà tra i ...

Advertising

zazoomblog : Saldi invernali 2022 al via: dove cominciano il calendario aggiornato - #Saldi #invernali #cominciano - campobassolive : In Molise dal 5 gennaio 2022 al via i saldi invernali, il decalogo degli acquisti - mecca_salvatore : RT @TgRaiBasilicata: Al via i #saldi. In #Basilicata la prima giornata sembra essere partita col piede giusto. Cittadini e turisti a cacci… - mecca_salvatore : RT @TgRaiBasilicata: #Saldi2022 In #Basilicata si parte domani. I consigli delle associazioni dei consumatori. @TgrRai #ioseguotgr https… - infoiteconomia : Saldi 2022, al via da oggi i ribassi invernali: Basilicata e Sicilia prime a partire - Basilicata24 -