Rugby, attività nazionale sospesa fino a fine gennaio. Proseguono soltanto Coppa Italia e TOP10 (Di domenica 2 gennaio 2022) Alla luce della situazione sanitaria in Italia, la FIR, la Federazione Italiana Rugby, ha disposto la sospensione dell’attività nazionale fino a domenica 30 gennaio inclusa, ad eccezione di Coppa Italia e TOP10, che Proseguono regolarmente. Cancellato anche il raduno dell’Italia Under 20 programmato dal 3 al 7 gennaio a Treviso. Al momento resta confermato il raduno della nazionale femminile previsto a Parma dal 6 al 9 gennaio, mentre la Serie A femminile vede il rinvio delle ultime tre giornate della stagione regolare e dei quattro recuperi previsti nel mese di gennaio. Questa la nota della FIR: “La Federazione ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Alla luce della situazione sanitaria in, la FIR, la Federazionena, ha disposto la sospensione dell’a domenica 30inclusa, ad eccezione di, cheregolarmente. Cancellato anche il raduno dell’Under 20 programmato dal 3 al 7a Treviso. Al momento resta confermato il raduno dellafemminile previsto a Parma dal 6 al 9, mentre la Serie A femminile vede il rinvio delle ultime tre giornate della stagione regolare e dei quattro recuperi previsti nel mese di. Questa la nota della FIR: “La Federazione ...

