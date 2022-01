Rottamazione ter, Saldo e stralcio: novità per le rate scadute (Di domenica 2 gennaio 2022) Nel 2022 potrebbe arrivare un nuovo condono fiscale. Le novità principali sono per le rate scadute della Rottamazione ter e Saldo e stralcio Nuove proroghe e sanatorie fiscali. Il governo, contestualmente alla proroga dello stato di emergenza, ha rimesso mano alla macchina di riscossione. Sembrava di essere in uscita dal tunnel dell’emergenza sanitaria, ed invece L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 2 gennaio 2022) Nel 2022 potrebbe arrivare un nuovo condono fiscale. Leprincipali sono per ledellater eNuove proroghe e sanatorie fiscali. Il governo, contestualmente alla proroga dello stato di emergenza, ha rimesso mano alla macchina di riscossione. Sembrava di essere in uscita dal tunnel dell’emergenza sanitaria, ed invece L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

mariapiafabbri : @matteosalvinimi Molte partite iva aspettano proroga saldo e stralcio e rottamazione ter - occhiogrossost2 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Gentile Giorgia Meloni, la proroga al 2022 della rottamazione ter e saldo e stralci… - SocialPNews : Speranze per la #rottamazione Ter, #saldo e stralcio per il nuovo anno. Il #governo #Draghi potrebbe autorizzare co… - TrendOnline : Speranze per la #rottamazione Ter, #saldo e stralcio per il nuovo anno. Il #governo #Draghi potrebbe autorizzare co… - nobiletti : RT @winny1955: @NFratoianni Il rinvio della rottamazione ter e saldo e stralcio scaduto il 14 Dicembre il governo l'ha dimenticato? Il citt… -