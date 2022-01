Romina Power ricorda la madre di Al Bano su Instagram: “Mai dimenticata” (Di domenica 2 gennaio 2022) Un ricordo che è ancora vivo nella mente e nel cuore di Romina Power e che il tempo non è stato in grado di scalfire. Quello per la mamma di Al Bano, Jolanda, è stato un amore grande e che continua a vivere dentro di lei. L’artista americana dopotutto, l’ha sempre dimostrato. E si è ripetuta nel giorno che sarebbe dovuto essere del suo compleanno, con gli auguri più dolci che avrebbe potuto concepire. Romina Power, il pensiero per mamma Jolanda Il 1° dell’anno non è mai stato un giorno normale per la famiglia Carrisi, ma motivo di festa e ritrovo. E no, non solo per il Capodanno. Era il giorno in cui Jolanda Ottino, mamma di Al Bano, compiva gli anni. Se fosse ancora viva, in questo 2022 appena entrato, ne avrebbe compiuti 99. La capofamiglia di Cellino San Marco manca dal 2019 ma il ... Leggi su dilei (Di domenica 2 gennaio 2022) Un ricordo che è ancora vivo nella mente e nel cuore die che il tempo non è stato in grado di scalfire. Quello per la mamma di Al, Jolanda, è stato un amore grande e che continua a vivere dentro di lei. L’artista americana dopotutto, l’ha sempre dimostrato. E si è ripetuta nel giorno che sarebbe dovuto essere del suo compleanno, con gli auguri più dolci che avrebbe potuto concepire., il pensiero per mamma Jolanda Il 1° dell’anno non è mai stato un giorno normale per la famiglia Carrisi, ma motivo di festa e ritrovo. E no, non solo per il Capodanno. Era il giorno in cui Jolanda Ottino, mamma di Al, compiva gli anni. Se fosse ancora viva, in questo 2022 appena entrato, ne avrebbe compiuti 99. La capofamiglia di Cellino San Marco manca dal 2019 ma il ...

