Romina Power, inizio 2022 da sogno! Oggi per LEI è un giorno importante: “Non ho mai dimenticato…” – FOTO (Di domenica 2 gennaio 2022) Romina Power, inizio 2022 da sogno! Una data indelebile nel suo cuore: i mille ricordi affiorano dolcemente con nostalgia – FOTO. I ricordi non affievoliscono mai, anzi tante volte sono… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 2 gennaio 2022)daUna data indelebile nel suo cuore: i mille ricordi affiorano dolcemente con nostalgia –. I ricordi non affievoliscono mai, anzi tante volte sono… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

radmilpet : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - PasqualeMarro : #RominaPower rivela la persona che ha nel cuore - pascaziomarco : RT @smiletiziano1: Qui per ricordare di quando Romina Power credeva che la sua ginecologa fosse morta e zia Mara l'ha riportata in vita ??… - rosyb98 : RT @smiletiziano1: Qui per ricordare di quando Romina Power credeva che la sua ginecologa fosse morta e zia Mara l'ha riportata in vita ??… - smiletiziano1 : Qui per ricordare di quando Romina Power credeva che la sua ginecologa fosse morta e zia Mara l'ha riportata in vit… -