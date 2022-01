Roma, Pellegrini e Zaniolo si allenano in gruppo ma ci sono due nuovi positivi al Covid (Di domenica 2 gennaio 2022) https://t.co/eL5hHjy7Ew — AS Roma (@OfficialASRoma) January 2, 2022 «L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari dopo la pausa delle attività della Prima Squadra, due calciatori – vaccinati – sono risultati positivi al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare». Questo il comunicato stampa diffuso dalla Roma, che fa sapere che a seguito dei test eseguiti alla prima squadra sono emerse due positività al Covid. La società non ha reso noti i nomi dei due calciatori, ma ieri nella Capitale si era diffusa la voce che si trattasse di due ragazzi in rientro da ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) https://t.co/eL5hHjy7Ew — AS(@OfficialAS) January 2, 2022 «L’AScomunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari dopo la pausa delle attività della Prima Squadra, due calciatori – vaccinati –risultatial-19. Le autorità sanitarie competentistate immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare». Questo il comunicato stampa diffuso dalla, che fa sapere che a seguito dei test eseguiti alla prima squadraemerse duetà al. La società non ha reso noti i nomi dei due calciatori, ma ieri nella Capitale si era diffusa la voce che si trattasse di due ragazzi in rientro da ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ROMA LORENZO PELLEGRINI A DISPOSIZIONE CONTRO IL MILAN. RITORNA DOPO L'INFORTUNIO DI NOVEMBRE CONTRO IL T… - napolista : #Roma, Pellegrini e Zaniolo si allenano in gruppo ma ci sono due nuovi positivi al Covid Per Mourinho non solo buo… - DivinCrodino : RT @ASROMAUKOFF: ??ASRUK CHARITY RAFFLE? Win a #Pellegrini signed shirt! Vinci una maglia della #ASRoma autografata! Donate £5/€5 via PayP… - ghostxwithxsoul : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA LORENZO PELLEGRINI A DISPOSIZIONE CONTRO IL MILAN. RITORNA DOPO L'INFORTUNIO DI NOVEMBRE CONTRO IL TORINO #Sky… - brandtiano22 : RT @giovaknd: Formazione Roma vs Milan Alisson Cafu Ibanez Smalling Spinazzola Pellegrini De Rossi… -