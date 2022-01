'Roma, Mourinho pensa a Ndombele del Tottenham' (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma - Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Roma. Tiago Pinto sta trattando Grillitsch e Kamara, ma dall'Inghilterra rilanciano anche deel forte interessamento per Tanguy Ndombele dal ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 gennaio 2022)- Spunta un nome nuovo per il centrocampo della. Tiago Pinto sta trattando Grillitsch e Kamara, ma dall'Inghilterra rilanciano anche deel forte interessamento per Tanguydal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Visita a sorpresa nella notte di Capodanno per gli ospiti dell'Ostello 'don Luigi Di Liegro', vicino la Stazione Te… - Gazzetta_it : Capodanno alla Caritas per #Mourinho: 'Non fingete di non sapere' #Roma - OfficialASRoma : ??? “Mourinho è esattamente quello di cui la Roma, i giocatori, i dipendenti, lo staff e i tifosi avevano bisogno”… - Jesa13890917 : RT @Dottor_Strowman: Saremo circondati da ex avvelenati Icardi (Juve) Pioli-Ibra (Milan) Spalletti (Napoli) Mourinho (Roma) - forzaroma : VIDEO – #Mourinho alla Caritas di Roma: il bel gesto sorprende tutti #ASRoma -