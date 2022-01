Roma: l’ombra delle cosche mafiose sui roghi a Montemario e Torrevecchia (Di domenica 2 gennaio 2022) Notte di fuoco la scorsa notte a Roma nord. E mentre gli investigatori sono al lavoro per individuare le cause del rogo che ieri notte ha coinvolto l’istituto Alberto Sordi nel quartiere Torrevecchia, insieme alle fiamme divampano le polemiche. E tra i residenti si fanno strada le più disparate ipotesi. Una vera e propria odissea quella vissuta da genitori e alunni del plesso che si protrae ormai da anni ed è costata persino una poltrona allo stesso assessore alla Scuola Cultura e Sport Daniele Mancini che il 4 luglio 2018 presentò le proprie dimissioni dal XIV Municipio adducendo “improvvisi e immediati motivi personali.” Leggi anche: Fiamme divorano una scuola a Torrevecchia: I VIDEO e le FOTO dell’orrore Ditte “inadempienti” rimosse dall’incarico, varianti progettuali, con gli alunni costretti negli ultimi tempi a vivere e a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 gennaio 2022) Notte di fuoco la scorsa notte anord. E mentre gli investigatori sono al lavoro per individuare le cause del rogo che ieri notte ha coinvolto l’istituto Alberto Sordi nel quartiere, insieme alle fiamme divampano le polemiche. E tra i residenti si fanno strada le più disparate ipotesi. Una vera e propria odissea quella vissuta da genitori e alunni del plesso che si protrae ormai da anni ed è costata persino una poltrona allo stesso assessore alla Scuola Cultura e Sport Daniele Mancini che il 4 luglio 2018 presentò le proprie dimissioni dal XIV Municipio adducendo “improvvisi e immediati motivi personali.” Leggi anche: Fiamme divorano una scuola a: I VIDEO e le FOTO dell’orrore Ditte “inadempienti” rimosse dall’incarico, varianti progettuali, con gli alunni costretti negli ultimi tempi a vivere e a ...

CorriereCitta : Roma: l’ombra delle cosche mafiose sui roghi a Montemario - ersiormando : Non c'è ombra di dubbio!l Le mani di Calenda sarebbero state ? sicure di quelle di Gualtieri , così come quelle… - travan28 : RT @LucianoRomeo9: 'Fuggono assume l'ex portavoce di Raggi Il ministro è il vero navigator del fùm5ss Teodoro Fulgione per 5 anni sindaco o… - LucianoRomeo9 : 'Fuggono assume l'ex portavoce di Raggi Il ministro è il vero navigator del fùm5ss Teodoro Fulgione per 5 anni sind… - fuoripostoluogo : @taciturnadixit Ma beati voi! Intendo: su Roma, dal 26 gennaio che provo a prenotarmi un tampone molecolare tramite… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma l’ombra Roma: l’ombra delle cosche mafiose sui roghi a Montemario Il Corriere della Città