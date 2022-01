Roma, il nuovo vice Mourinho è un ex Messina: esperienza capitolina per Salvatore Foti (Di domenica 2 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 2 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da CityNews.

Advertising

ParcoColosseo : ? Nel passaggio dal vecchio al nuovo anno si guarda ciò che è stato per immaginare ciò che sarà. Allora questa ser… - Agenzia_Ansa : FOTO | La tradizione dei tuffi nel Tevere dal ponte Cavour a Roma per celebrare il nuovo anno. #ANSA - gualtierieurope : Ho firmato l’ordinanza che vieta i botti di #Capodanno a #Roma. Tuteliamo così l’incolumità degli adulti e soprattu… - doomboy : RT @ASRomaPartite: ?? Roma Awards 2021 ?? Categoria: miglior scherzo non riuscito ?? Vincitore: il nuovo responsabile per le strategie d… - infoitsport : Roma, ecco Foti: chi è il nuovo vice-Mourinho -