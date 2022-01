Roma, El Shaarawy ancora ko: salta la sfida con il Milan (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo la sosta natalizia si ritorna in campo. La Roma va in casa del Milan, ma sarà priva dell’ex El Shaarawy per la sfida Dopo la sosta natalizia si ritorna in campo. Ad attendere il Milan la sfida di giovedi 6 gennaio contro la Roma. Tra i giallorossi però ci sarà qualche assente. Oltre Borja Mayoral, secondo quanto riportato da Angelo Mangiante su Sky Sport 24, la squadra di Mourinho dovrà fare a meno anche dell’ex Stephan El Shaarawy, ancora non ristabilitosi al meglio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo la sosta natalizia si ritorna in campo. Lava in casa del, ma sarà priva dell’ex Elper laDopo la sosta natalizia si ritorna in campo. Ad attendere illadi giovedi 6 gennaio contro la. Tra i giallorossi però ci sarà qualche assente. Oltre Borja Mayoral, secondo quanto riportato da Angelo Mangiante su Sky Sport 24, la squadra di Mourinho dovrà fare a meno anche dell’ex Stephan Elnon ristabilitosi al meglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

