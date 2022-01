Roma, centri raccolta rifiuti ingombranti aperti ogni giorno: ecco i siti e gli orari (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma. Le feste generano felicità, armonia e soprattutto tanti rifiuti. Nell’era del consumismo di stampo occidentale, le festività natalizie sono anche sinonimo di sovrapproduzione di rifiuti. Non soltanto quelli consueti che continuano ad ammassarsi nelle case e nei cassonetti di quartieri dei Roma, ma anche quelli più ingombranti. Vi segnaliamo, pertanto, l’apertura in questi giorni dei centri per il deposito gratuito dei rifiuti ingombranti, in cui sarà possibile disfarsi legalmente di tutto il materiale in eccesso nelle vostre case. I centri di raccolta per conferire i rifiuti ingombranti e particolari nei municipi di Roma saranno pienamente operativi sia la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 gennaio 2022). Le feste generano felicità, armonia e soprattutto tanti. Nell’era del consumismo di stampo occidentale, le festività natalizie sono anche sinonimo di sovrapproduzione di. Non soltanto quelli consueti che continuano ad ammassarsi nelle case e nei cassonetti di quartieri dei, ma anche quelli più. Vi segnaliamo, pertanto, l’apertura in questi giorni deiper il deposito gratuito dei, in cui sarà possibile disfarsi legalmente di tutto il materiale in eccesso nelle vostre case. Idiper conferire ie particolari nei municipi disaranno pienamente operativi sia la ...

