Roma, c’è da limare gli ultimi dettagli per Maitland Niles (Di domenica 2 gennaio 2022) La Roma deve accelerare i tempi per arrivare Maitland Niles: sull’esterno dell’Arsenal c’è da limare alcuni dettagli Sembrava ormai avviata verso la chiusura la trattativa tra la Roma e l’Arsenal per l’esterno Maitland Niles. Invece mancano ancora alcuni dettagli per chiudere definitivamente. Tra domanda e offerta mancherebbero 5 milioni, su cui le due squadre devono trovare una soluzione. Potrebbe arrivare in questi giorni la fumata bianca, Pinto è a lavoro per limare questi dettagli. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Ladeve accelerare i tempi per arrivare: sull’esterno dell’Arsenal c’è daalcuniSembrava ormai avviata verso la chiusura la trattativa tra lae l’Arsenal per l’esterno. Invece mancano ancora alcuniper chiudere definitivamente. Tra domanda e offerta mancherebbero 5 milioni, su cui le due squadre devono trovare una soluzione. Potrebbe arrivare in questi giorni la fumata bianca, Pinto è a lavoro perquesti. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

