Roma, anche Borja Mayoral è positivo al Covid (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma - Secondo positivo all'interno della Roma . Il giro di tamponi effettuato dai giocatori ha confermato la positività di Borja Mayoral , già in isolamento da ieri dopo essere stato a stretto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 gennaio 2022)- Secondoall'interno della. Il giro di tamponi effettuato dai giocatori ha confermato la positività di, già in isolamento da ieri dopo essere stato a stretto ...

Advertising

InfoAtac : #info #atac - Sino al 31 marzo 2022 per viaggiare sulla rete di trasporto pubblico è obbligatorio avere una mascher… - emergency_ong : #Roma Nel nostro #SpazioNatale c'è sempre spazio anche per le belle foto, come questa in compagnia di @valerioaprea… - vaticannews_it : #25dicembre Si trovano a Roma, a Santa Maria Maggiore, le reliquie della mangiatoia in cui venne adagiato #Gesu app… - fantapiu3 : Anche la #Roma deve fare i conti con alcune positività #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - sportli26181512 : Roma, anche Borja Mayoral è positivo al Covid: Secondo giocatore contagiato: è vaccinato ed è in isolamento… -