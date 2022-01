Roma, agguato con coltello a gruppo di turisti: feriti e derubati durante vacanza (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma. Una rapina ai danni di un gruppo di turisti stranieri venuti a Roma per passare le feste di Capodanno. L’aggressione è stata rapida e indolore: il malfattore si è avvicinato armato di coltello e, dopo aver strattonato la vittima, se l’è data a gambe con il telefono della vittima. Così i Carabinieri di Roma, dopo averlo rintracciato, hanno proceduto all’arresto di un cittadino algerino di 23 anni, senza fissa dimora. Leggi anche: Blocco del traffico a Roma, orari e chi può circolare oggi domenica 2 gennaio 2022 La dinamica del furto a Roma E’ accaduto nelle prime ore della giornata d ieri. I militari sono intervenuti precisamente in via Marghera, zona Castro Pretorio. A seguito di una segnalazione giunta al “112” da parte di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 gennaio 2022). Una rapina ai danni di undistranieri venuti aper passare le feste di Capodanno. L’aggressione è stata rapida e indolore: il malfattore si è avvicinato armato die, dopo aver strattonato la vittima, se l’è data a gambe con il telefono della vittima. Così i Carabinieri di, dopo averlo rintracciato, hanno proceduto all’arresto di un cittadino algerino di 23 anni, senza fissa dimora. Leggi anche: Blocco del traffico a, orari e chi può circolare oggi domenica 2 gennaio 2022 La dinamica del furto aE’ accaduto nelle prime ore della giornata d ieri. I militari sono intervenuti precisamente in via Marghera, zona Castro Pretorio. A seguito di una segnalazione giunta al “112” da parte di un ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, agguato con coltello a gruppo di turisti: feriti e derubati durante vacanza - moonrisingnight : @FightFo09963324 Sempre con il complotto in agguato dietro l'angolo per sentirsi eroi perseguitati... Perché non se… - mauriziocori1 : RT @princefaster1: Roma, agguato al Tufello: ucciso un uomo in semilibertà mentre rientrava a Rebibbia. Non se ne esce più, oramai questa… - Beate721 : RT @ASRomaPartite: ?? Roma Awards 2021 ?? Categoria: miglior agguato ???? Vincitore: il raccattapalle dell’Ajax, ai danni di Riccardo Calafi… - ASRomaPartite : ?? Roma Awards 2021 ?? Categoria: miglior agguato ???? Vincitore: il raccattapalle dell’Ajax, ai danni di Riccardo C… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma agguato Covid Italia, 141.262 contagi e 111 morti: dati per regione 1 gennaio A Roma città i nuovi casi sono 6.752. Da lunedì la regione passerà in zona gialla. Rispetto al 1 ... Read More Flash Napoli, 42enne pluripregiudicato ucciso in un agguato a Fuorigrotta 1 Gennaio 2022 Un ...

Super Green Pass: non solo trasporti, dal 10 gennaio nuove regole ...Fuorigrotta 1 Gennaio 2022 Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un agguato ... Read More In Evidenza Si chiama Olivia la prima bimba nata nel 2022 ed è a Roma 1 Gennaio 2022 E' ...

Roma, agguato con coltello a gruppo di turisti: feriti e derubati durante vacanza Il Corriere della Città Agguato nella notte di Capodanno a Napoli, ucciso Salvatore Capone Indagini sono in corso da parte del commissariato di polizia San Paolo Omicidio nella notte di Capodanno a Napoli. Nelle vicinanze del luogo dell'agguato sono stati trovati tre bo ...

Omicidio di Capodanno, pregiudicato ucciso a Fuorigrotta Indaga la Polizia di Stato L'agguato è avvenuto in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, intorno alle ore 3. Gli agenti del Commissariato San Paolo intervenuti sul posto hanno trovato 3 bossoli. L' ...

città i nuovi casi sono 6.752. Da lunedì la regione passerà in zona gialla. Rispetto al 1 ... Read More Flash Napoli, 42enne pluripregiudicato ucciso in una Fuorigrotta 1 Gennaio 2022 Un ......Fuorigrotta 1 Gennaio 2022 Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un... Read More In Evidenza Si chiama Olivia la prima bimba nata nel 2022 ed è a1 Gennaio 2022 E' ...Indagini sono in corso da parte del commissariato di polizia San Paolo Omicidio nella notte di Capodanno a Napoli. Nelle vicinanze del luogo dell'agguato sono stati trovati tre bo ...Indaga la Polizia di Stato L'agguato è avvenuto in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, intorno alle ore 3. Gli agenti del Commissariato San Paolo intervenuti sul posto hanno trovato 3 bossoli. L' ...