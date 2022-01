Roberto Giacobbo, avete mai visto sua moglie? È molto famosa! (Di domenica 2 gennaio 2022) Il noto ed amato conduttore Roberto Giacobbo, e quell’aneddoto raccontato con la moglie sull’essere genitori: “Ci vuole poco…”. Fonte Foto Mediaset ExtraÈ un conduttore televisivo dal grande successo, amato ed affermato, Roberto Giacobbo, un personaggio del mondo della televisione che ha saputo costruire una carriera ricca di traguardi ed obiettivi importanti raggiunti: non tutti lo conoscono però nelle vesti di marito e padre, quell’aneddoto prezioso e particolare. Talento, bravura, professionalità, una profonda conoscenza, queste sono solo alcune delle doti che chi segue da tempo Giacobbo gli riconosce ed attribuisce. Impossibile in tal senso, in merito alla sua carriera in tv, non citare quelle che forse sono le esperienze a cui maggiormente è accomunato e che ... Leggi su chenews (Di domenica 2 gennaio 2022) Il noto ed amato conduttore, e quell’aneddoto raccontato con lasull’essere genitori: “Ci vuole poco…”. Fonte Foto Mediaset ExtraÈ un conduttore televisivo dal grande successo, amato ed affermato,, un personaggio del mondo della televisione che ha saputo costruire una carriera ricca di traguardi ed obiettivi importanti raggiunti: non tutti lo conoscono però nelle vesti di marito e padre, quell’aneddoto prezioso e particolare. Talento, bravura, professionalità, una profonda conoscenza, queste sono solo alcune delle doti che chi segue da tempogli riconosce ed attribuisce. Impossibile in tal senso, in merito alla sua carriera in tv, non citare quelle che forse sono le esperienze a cui maggiormente è accomunato e che ...

Advertising

CorriereUmbria : Stasera in tv domenica 2 gennaio, su Italia 1 Freedom oltre il confine. Le anticipazioni #televisione #tv #italia1… - Fiorentina_ole : RT @giulio_zanieri: Altro che Roberto Giacobbo - giulio_zanieri : Altro che Roberto Giacobbo - MontiFrancy82 : @GiacobboRoberto con @VittorioSgarbi a #freedom domenica 2 dicembre in prima serata su Italia 1 - SMSNEWSOFFICIAL : @GiacobboRoberto con @VittorioSgarbi a #freedom domenica 2 dicembre in prima serata su Italia 1 -