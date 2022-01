"Riunione la sera di Capodanno, è sicuro". Vaccini, il retroscena da "crisi di governo": tra poche ore, la misura più estrema (Di domenica 2 gennaio 2022) La data decisiva sarà il 5 gennaio, giorno in cui il Consiglio dei ministri tornerà a riunirsi dopo la pausa di Capodanno. E alcune voci che filtrano da Palazzo Chigi lasciano pensare che si possa arrivare addirittura all'obbligo vaccinale per tutti gli italiani sopra i 18 anni. Sul tavolo di Mario Draghi e dei ministri ci saranno i nuovi dati sul contagio da Covid e le misure da prendere. Nessuno si illude: servirà un'altra stretta dopo l'ultimo contestato decreto. Troppo duro per alcuni, troppo morbido per altri. Sul Super Green pass al lavoro il premier era riuscito a mediare tra l'ala dura rappresentata dal ministro della Salute Roberto Speranza, spalleggiato dal Pd, LeU e Forza Italia (con il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta) da un lato, e quella più cauta con Giancarlo Giorgetti della Lega, in rinnovato asse con il Movimento 5 Stelle. Si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) La data decisiva sarà il 5 gennaio, giorno in cui il Consiglio dei ministri tornerà a riunirsi dopo la pausa di. E alcune voci che filtrano da Palazzo Chigi lasciano pensare che si possa arrivare addirittura all'obbligo vaccinale per tutti gli italiani sopra i 18 anni. Sul tavolo di Mario Draghi e dei ministri ci saranno i nuovi dati sul contagio da Covid e le misure da prendere. Nessuno si illude: servirà un'altra stretta dopo l'ultimo contestato decreto. Troppo duro per alcuni, troppo morbido per altri. Sul Super Green pass al lavoro il premier era riuscito a mediare tra l'ala dura rappresentata dal ministro della Salute Roberto Speranza, spalleggiato dal Pd, LeU e Forza Italia (con il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta) da un lato, e quella più cauta con Giancarlo Giorgetti della Lega, in rinnovato asse con il Movimento 5 Stelle. Si ...

