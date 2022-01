Ritorno Giovinco | siamo vicini a rivederlo in Italia?

Leggi su 11contro11

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo un’assenza che perdura dal 2015,forse pronti per rivedere la formica atomica in, dopo voci estive sul suo futuro in patria. Il possibiledinei campionati nazionali, scuote soprattutto le grandi di Serie B. Se l’ex-Juve abbassasse un po’ le sue richieste salariali, dalla serie cadetta potrebbero farci un pensierino per una seconda parte di stagione con il botto. Il problema però, potrebbe essere proprio la richiesta economica: il Toronto, squadra nella qualeè il miglior marcatore di sempre, si è vista costretta a rinunciare al suo rientro proprio per l’alto stipendio. L’obiettivo diè quello di giocare ancora in Serie A, anche se si dovesse realizzare attraverso un anno di B. Probabilmente l’unica squadra in grado a poter ...