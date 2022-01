Rita Dalla Chiesa non ci sta: la richiesta esplicita della conduttrice (Di domenica 2 gennaio 2022) È stato sulle sue pagine social che la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha espresso il suo disappunto per una vicenda. La sua richiesta non passa inosservata. Rita Dalla Chiesa (Raiplay)La conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa ha deciso di condividere sulle sue pagine social una sua richiesta esplicita. La donna ormai da moltissimi anni è un volto molto apprezzato della televisione italiana, che ha alle spalle una lunghissima carriera. Personaggio che riscuote particolare successo tra il pubblico proprio per la sua professionalità e semplicità. E con il suo pubblico sembra avere un ottimo rapporto, che riesce a ... Leggi su chenews (Di domenica 2 gennaio 2022) È stato sulle sue pagine social che laha espresso il suo disappunto per una vicenda. La suanon passa inosservata.(Raiplay)Latelevisivaha deciso di condividere sulle sue pagine social una sua. La donna ormai da moltissimi anni è un volto molto apprezzatotelevisione italiana, che ha alle spalle una lunghissima carriera. Personaggio che riscuote particolare successo tra il pubblico proprio per la sua professionalità e semplicità. E con il suo pubblico sembra avere un ottimo rapporto, che riesce a ...

Advertising

MarcoCamillieri : @tarutac Per non parlare di Rita dalla Chiesa. - nocchi_rita : RT @Isidel_: @solesupporter Certo, come no, siete così ossessionate dalla vostra ***** che non riuscite neanche a dire la verità dei fatti.… - nocchi_rita : RT @CaRmEnDiMa02: @AnnaGiammalvo @FaTinaameta Il suo essere dopo un po' per attirare attenzione e appagare se stessa, deve rompere la tranq… - nino_pitrone : RT @giusepp80039000: Qualcuno ha visto la S.ra Rita Dalla Chiesa. Dopo tante aspre ed immeritate critiche all'ex Sindaco Virginia Raggi per… - nocchi_rita : RT @Fabiola63445821: @MontegrandeS SEMPRE E COMUNQUE DALLA PARTE DELLA VERITÀ NEL BENE E NEL MALE... STRAMERITATA ? -