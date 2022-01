Rinvio Juventus-Napoli, arriva la proposta alla Lega (Di domenica 2 gennaio 2022) Rinvio Juventus-Napoli – Gli azzurri avrebbero avanzato richiesta alla Lega Seria A. Stando a quanto riportato sulle colonne de Il Corriere dello Sport, alcune società … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 2 gennaio 2022)– Gli azzurri avrebbero avanzato richiestaSeria A. Stando a quanto riportato sulle colonne de Il Corriere dello Sport, alcune società … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Supercoppa Italiana verso il rinvio: Inter e Juventus sono d'accordo, manca l'ok della Lega ?? - GoalItalia : La Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus può slittare a maggio ?? - MarisciaFox : RT @it_inter: Supercoppa, Inter e Juventus non vogliono giocare: oggi il Consiglio di Lega chiamato a deliberare su eventuale slittamento,… - CMercatoNews : ??Il #COVID19 torna a spaventare il calcio italiano: non solo la #SerieA a rischio?? - serieAnews_com : ?? #JuventusNapoli a rischio rinvio? Già 15 positivi al #COVID19 per i bianconeri -