Rientro a scuola fra mille incognite Cosa si può fare | Dad | quarantene | Ffp2

Leggi su quifinanza

(Di domenica 2 gennaio 2022) Superato il Capodanno e con l’Epifania ormai alle porte si pensa già al, in una situazione che di ora in ora diventa più complessa, a causa della risalita dei contagi (quelli certificati ieri ad un nuovo record di 144mila). Il ritorno sui banchi è infatti messo a rischio dalle festività che ci stiamo lasciando alle spalle. L’effetto Natale si è palesato nella settimana che ha preceduto il Capodanno, quindi per valutare i danni delle festività di San Silvestro occorrerà attendere alcuni giorni fno all’Epifania. Molte regioni hanno già prorogato ildal 7 al 10 gennaio. La variante Omicron non fa stare tranquilli ed ilin presenza appare sempre più a rischio, anche se l’alternativa della Dad non la vuole nessuno. Il nodoè stato al centro ...