(Di domenica 2 gennaio 2022) Il? “Va”, anche al lavoro, perché altrimenti “di rivivere ungià visto: nuove varianti, rialzo di dei contagi, fase di attenuazione e relativa tranquillità in estate e poi nuove ondate in autunno e inverno”. E’ quanto afferma in un’intervista a ‘La Stampa’ Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica, spiegando che “tutto dipende dalla volontà politica di affrontare il problema, altrimenti il 2022 sarà come ile non riusciremo a tornare alla nostra vita di prima”. Secondo il consigliere del ministro Speranza, “se continuiamo a far circolare il virus non andiamo verso l’endemia, ma verso un perenne stato pandemico: ...

Advertising

LaStampa : Ricciardi: “Il super Green Pass va esteso subito, rischiamo lo stesso film del 2021” - HuffPostItalia : Ricciardi: 'Super Green pass subito per tutte le attività lavorative' - DanyRoss70 : RT @HuffPostItalia: Ricciardi: 'Super Green pass subito per tutte le attività lavorative' - DanyRoss70 : RT @LaStampa: Ricciardi: “Il super Green Pass va esteso subito, rischiamo lo stesso film del 2021” - breakingnewss__ : Ricciardi: “Super Green Pass va esteso subito, rischiamo stesso film 2021”. -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi Super

'IlGreen pass va assolutamente esteso subito a tutte le attività, lavorative e sociali - ribadisce- Gennaio sarà un mese molto complicato, con un aumento esponenziale dei casi, ...'Gran parte dell'Italia - osserva il professor- finirà in zona arancione se non facciamo ... Ma non c'è dubbio che un passaggio cruciale sarà ilgreen pass per il lavoro. Guardi, negli ...Per il professor Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, non ci sono dubbi: dobbiamo ridurre rapidamente il numero dei non vaccinati che rischiano, in modo molto più ...Il Super green pass? “Va esteso subito”, anche al lavoro, perché altrimenti “rischiamo di rivivere un film già visto: nuove varianti, rialzo di dei contagi, fase di attenuazione e relativa tranquillit ...