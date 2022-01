Ricciardi: “Super green pass va esteso subito, rischiamo stesso film 2021” (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Super green pass? “Va esteso subito”, anche al lavoro, perché altrimenti “rischiamo di rivivere un film già visto: nuove varianti, rialzo di dei contagi, fase di attenuazione e relativa tranquillità in estate e poi nuove ondate in autunno e inverno”. E’ quanto afferma in un’intervista a ‘La Stampa’ Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica, spiegando che “tutto dipende dalla volontà politica di affrontare il problema, altrimenti il 2022 sarà come il 2021 e non riusciremo a tornare alla nostra vita di prima”. Secondo il consigliere del ministro Speranza, “se continuiamo a far circolare il virus non andiamo verso l’endemia, ma verso un perenne stato pandemico: ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 gennaio 2022) Il? “Va”, anche al lavoro, perché altrimenti “di rivivere ungià visto: nuove varianti, rialzo di dei contagi, fase di attenuazione e relativa tranquillità in estate e poi nuove ondate in autunno e inverno”. E’ quanto afferma in un’intervista a ‘La Stampa’ Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica, spiegando che “tutto dipende dalla volontà politica di affrontare il problema, altrimenti il 2022 sarà come ile non riusciremo a tornare alla nostra vita di prima”. Secondo il consigliere del ministro Speranza, “se continuiamo a far circolare il virus non andiamo verso l’endemia, ma verso un perenne stato pandemico: ...

