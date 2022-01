Reti idriche all’Ati, Pupella:”cessione prevista anche dalla condizione di dissesto finanziario” (Di domenica 2 gennaio 2022) MONREALE – “Non conosciamo le motivazioni della sentenza in merito al passaggio delle Reti idriche del comune di Altofonte all’Ati e non intendiamo entrare nel merito, ma conosciamo bene la situazione di Monreale e siamo ancora più dispiaciuti del consigliere Piero Capizzi di non poterne mantenere la gestione “in house”. L’ex sindaco ha forse dimenticato (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di domenica 2 gennaio 2022) MONREALE – “Non conosciamo le motivazioni della sentenza in merito al passaggio delledel comune di Altofontee non intendiamo entrare nel merito, ma conosciamo bene la situazione di Monreale e siamo ancora più dispiaciuti del consigliere Piero Capizzi di non poterne mantenere la gestione “in house”. L’ex sindaco ha forse dimenticato (Monrealelive.it)

Ultime Notizie dalla rete : Reti idriche Il plauso del sindaco Caruso ai lavoratori di Coop e Ecologia Oggi Il sindaco Franz Caruso, insieme agli assessori Francesco De Cicco (titolare delle deleghe alla Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle reti idriche e fognarie, al Decoro urbano e Pulizia e ai Rapporti con la Società incaricata della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento) e Pasquale Sconosciuto (titolare delle deleghe al Verde ...

Pubblico e privati: la guerra dell'acqua in provincia di Catania Al centro della contesa una domanda: chi gestirà le reti idriche del catanese, oggi frazionate tra diverse aziende private piccole e medie? Le mosse degli ultimi giorni Si può iniziare a raccontare ...

Nuove reti idriche al Monte basso - La Nuova Sardegna Sassari La Nuova Sardegna Servizio idrico, fu la giunta Capizzi a consegnare la gestione all’Ati MONREALE, 2 gennaio – “Non conosciamo le motivazioni della sentenza in merito al passaggio delle reti idriche del comune di Altofonte all’Ati e non intendiamo entrare nel merito, ma conosciamo bene la ...

Il plauso del sindaco Caruso ai lavoratori di Coop e Ecologia Oggi I complimenti del primo cittadino, insieme agli assessori De Cicco e Sconosciuto, per il lavoro svolto durante le festività ...

