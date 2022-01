Renzi: "Letta ondivago sul Colle, rischia l'isolamento" (Di domenica 2 gennaio 2022) (AGI) - Roma, 2 gen. - "Fatico a capire il disegno di Letta. Prima ha rotto con noi attribuendo a Italia Viva il fallimento sullo Zan che invece è stato un clamoroso autogol del nuovo Pd. Poi ha scommesso sul rapporto con la Meloni che ha risposto annunciando il voto per Berlusconi". Matteo Renzi, leader di Italia viva, torna a far sentire la propria voce in una intervista al quotidiano il Messaggero. "Infine - aggiunge - non si è accorto che Conte e Di Maio stanno litigando per capire chi sceglierà i pochi posti rimasti ai 5 Stelle alle prossime elezioni. E in questa battaglia campale entrambi flirtano segretamente con Salvini lasciando Letta solo. Alla ripresa i gruppi parlamentari del Pd - composti da gente che conosce la politica - aiuteranno il segretario a uscire dall'isolamento in cui si è cacciato. Altrimenti, ... Leggi su agi (Di domenica 2 gennaio 2022) (AGI) - Roma, 2 gen. - "Fatico a capire il disegno di. Prima ha rotto con noi attribuendo a Italia Viva il fallimento sullo Zan che invece è stato un clamoroso autogol del nuovo Pd. Poi ha scommesso sul rapporto con la Meloni che ha risposto annunciando il voto per Berlusconi". Matteo, leader di Italia viva, torna a far sentire la propria voce in una intervista al quotidiano il Messaggero. "Infine - aggiunge - non si è accorto che Conte e Di Maio stanno litigando per capire chi sceglierà i pochi posti rimasti ai 5 Stelle alle prossime elezioni. E in questa battaglia campale entrambi flirtano segretamente con Salvini lasciandosolo. Alla ripresa i gruppi parlamentari del Pd - composti da gente che conosce la politica - aiuteranno il segretario a uscire dall'in cui si è cacciato. Altrimenti, ...

