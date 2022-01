Real Madrid, tre top in uscita per risparmiare 60 milioni (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Real Madrid deve risistemare la situazione economica societaria, per farlo potrebbe cedere tre top della squadra AS fa i conti in casa Real Madrid. I blancos devono risparmiare ben 60 milioni per risistemare parzialmente la situazione economica della società. Per questo il Real Madrid starebbe pensando alla cessione di tre top player: Bale, Marcelo e Isco in uscita dalla squadra spagnola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Ildeve risistemare la situazione economica societaria, per farlo potrebbe cedere tre top della squadra AS fa i conti in casa. I blancos devonoben 60per risistemare parzialmente la situazione economica della società. Per questo ilstarebbe pensando alla cessione di tre top player: Bale, Marcelo e Isco indalla squadra spagnola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OptaPaolo : 3 - Solo il Real Madrid (2 in 41 match) ha perso meno partite dell'#Inter (3 in 43 gare) nell'anno solare 2021 nei… - CalcioNews24 : #RealMadrid tre big in uscita ?? - infoitcultura : Real Madrid, prima convocazione stagionale per Ceballos - Botocanguro : @Onda_CalabraIII @NackaSkoglund89 Dur milioni per un giocatore che sai che è un cambio solido e duttile? Ma chi caz… - hoverall : Un giorno Alvaro Morata, l'attaccante mediocre per eccellenza, potrà dire di aver vestito le maglie di Real Madrid,… -