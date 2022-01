Real Madrid, Ancelotti: “Abbiamo regalato il gol, oggi eravamo ancora in vacanza” (Di domenica 2 gennaio 2022) Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Getafe nel match valevole per la diciannovesima giornata de La Liga 2021/2022, ha parlato a ‘El Chiringuito TV’: “Abbiamo regalato il primo gol con un giocatore che di solito è molto attento in difesa. Siamo stati un giorno in più in vacanza, non sembravamo quelli prima di Natale. E’ mancata concentrazione, oggi eravamo in vacanza. Non voglio scuse, non Abbiamo giocato bene e Abbiamo perso. L’arbitro non è stato determinante. Mi sono solo arrabbiato nel primo tempo perché poteva ammonire un po’ di più. Ieri ho detto ai miei giocatori che ero contento di come si erano allenati. Non dobbiamo fare drammi, siamo ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Il tecnico del, Carlo, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Getafe nel match valevole per la diciannovesima giornata de La Liga 2021/2022, ha parlato a ‘El Chiringuito TV’: “il primo gol con un giocatore che di solito è molto attento in difesa. Siamo stati un giorno in più in, non sembravamo quelli prima di Natale. E’ mancata concentrazione,in. Non voglio scuse, nongiocato bene eperso. L’arbitro non è stato determinante. Mi sono solo arrabbiato nel primo tempo perché poteva ammonire un po’ di più. Ieri ho detto ai miei giocatori che ero contento di come si erano allenati. Non dobbiamo fare drammi, siamo ...

Advertising

OptaPaolo : 3 - Solo il Real Madrid (2 in 41 match) ha perso meno partite dell'#Inter (3 in 43 gare) nell'anno solare 2021 nei… - sportface2016 : #Liga | #RealMadrid, le dichiarazioni del tecnico Carlo #Ancelotti - Palestrinoo1914 : @TNTSportsBR Real Madrid, Inter, City, Borussia, PSG, Porto e Ajax. - silvio722 : @FBiasin 1 - sicuramente le offerte importanti erano di Real Madrid e Manchester City. 2- ipocrisia al comando sem… - Claplaz : Dovesse andare in porto questo trasferimento, Alvaro Morata diventerebbe l'attaccante più scarso di sempre ad aver… -