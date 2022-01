Rangnick lascia andare Martial | «Lo capisco» Parla il tecnico dello United

(Di domenica 2 gennaio 2022)è ufficialmente in vendita., allenatore del Manchester, in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Wolves ha svelato la situazione sul futuro del francese finito nel mirino della Juve.– «Lui ha detto molto chiaramente che vuole andarsene e, in un certo senso, posso capire il suo desiderio di andarsene e di provare a giocare più regolarmente da qualche altra parte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick lascia

Calcio News 24

La stella portoghese continua a fare gol matanti dubbi sulla sua effettiva utilità al gioco Red Devils e al sistema utilizzato dal manager. Ecco perché l'ex giocatore, ora ...Per l'occasionedeve fare a meno di Pogba, Bruno Fernandes, Lindelof e Martial. Cavani fa ... Quest'ultimo nella ripresail posto a Vydra (ex Udinese), mentre dall'altra parte Varane ...Ralf Rangnick ha parlato di mercato nel corso della conferenza della vigilia della partita Manchester United-Wolves ...ASCOLTA Martial è ufficialmente in vendita. Rangnick, allenatore del Manchester United, in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Wolves ha svelato la situazione sul futuro del francese finito ...