Rangnick annuncia il futuro di Cavani | le parole del tecnico

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ralf, allenatore del Manchester United, ha parlato deldell’attaccante Edinson. Queste le dichiarazioni del: “Abbiamo parlato di Edi che sa che sicuramente non lo lascerò andare. Avremo sicuramente bisogno di Edi. Per me è chiaro che deve restare”. Iltedesco, dunque, spegne tutte le voci di mercato che vedevano il matador lontano da Manchester. Edinson, Manchester United Nonostante il poco spazio trovato fin qui,è convinto di potersi giocare le proprie carte. Nel pacchetto offensivo del Manchester United ricco di talento, sicuramentepotrà dire la sua. La classe e l’estro dell’uruguagio saranno importanti per il club ...

