Rally Dakar: Al-Attiyah e Sanders vincono la prima tappa per auto e moto (Di domenica 2 gennaio 2022) Il qatariota Nasser Al-Attiyah ha vinto la prima tappa del Rally Dakar, la Hail-Hail di 334 km, nella categoria auto. Una frazione denominata “1B” con un percorso ad anello intorno alla città saudita. Il pilota della Toyota Gazoo Racing ha preceduto con un margine nettissimo di 12 minuti e 44 secondi il francese Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme), mentre è terzo il ceco Martin Prokop (Benzina Orlen Team) a 22 minuti e 39 secondi. Giornata da dimenticare per il francese Stephane Peterhansel (Team Audi Sport) che si è reso protagonista di un brutto incidente, andando a sbattere con il posteriore al km 153. Problemi anche per Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW Team) che, dopo un ottimo avvio, nel finale perde la rotta e si perde nel deserto saudita arrivando al traguardo con un ritardo ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Il qatariota Nasser Al-ha vinto ladel, la Hail-Hail di 334 km, nella categoria. Una frazione denominata “1B” con un percorso ad anello intorno alla città saudita. Il pilota della Toyota Gazoo Racing ha preceduto con un margine nettissimo di 12 minuti e 44 secondi il francese Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme), mentre è terzo il ceco Martin Prokop (Benzina Orlen Team) a 22 minuti e 39 secondi. Giornata da dimenticare per il francese Stephane Peterhansel (Team Audi Sport) che si è reso protagonista di un brutto incidente, andando a sbattere con il posteriore al km 153. Problemi anche per Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW Team) che, dopo un ottimo avvio, nel finale perde la rotta e si perde nel deserto saudita arrivando al traguardo con un ritardo ...

Advertising

sportface2016 : #RallyDakar | #AlAttiyah e #Sanders vincitori della prima tappa rispettivamente per auto e moto - CrazyWheels1 : Dakar 2022 risultati prima tappa - thelastcornerit : Dakar 2022 - Day 1, Auto: Al-Attiyah domina ad Ha'il, partenza falsa per Audi - - FormulaPassion : #Dakar2022: #Peterhansel costretto al ritiro, duro colpo per #Audi - MauroLcc1955 : RT @motosprint: #Dakar 2022: Sanders conquista la prima tappa, Petrucci 13° - News -