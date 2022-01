Quirinale | un’unica seduta fiume | voto anche a Natale | il rinvio per morte Falcone**

Leggi su ildenaro

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Laconvocata per l'elezione del Presidente della Repubblica è unica e si svolge a Montecitorio senza soluzione di continuità per concludersi al momento in cui viene eletto il nuovo Capo dello Stato, con votazioni tutti i giorni epiù scrutini nella stessa giornata. Due in particolare vengono ricordate. Quella che portò alla nomina di Giuseppe Saragat, iniziata il 16 dicembre del 1964 e conclusasi il 28, quando i grandi elettori si riunironoil 25 dicembre alle 19, dopo che il precedente scrutinio si era svolto la mattina del 24. Forseper questo senatori, deputati e delegati regionali (per la prima volta al completo) riuscirono ad eleggere Giovanni Leone alle 13 del 24 dicembre 1971.