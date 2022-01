**Quirinale: seduta comune è solo seggio elettorale** (2) (Di domenica 2 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’argomento fu ancora affrontato nel 1978 su sollecitazione di Emma Bonino, allora capogruppo del Partito radicale. “La prassi che si è andata consolidando nel corso delle elezioni presidenziali ed in modo netto a partire dal 1955 –spiegò il presidente Pietro Ingrao- è così chiara e costante da potersi ormai qualificare come consuetudine costituzionale. Secondo questa prassi, quando il Parlamento si riunisce in seduta comune con il solo compito di eleggere il Presidente della Repubblica, esso agisce come collegio elettorale, con l’unica funzione di procedere, appunto, alla votazione senza possibilità di promuovere discussioni, né deliberazioni di altra natura”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’argomento fu ancora affrontato nel 1978 su sollecitazione di Emma Bonino, allora capogruppo del Partito radicale. “La prassi che si è andata consolidando nel corso delle elezioni presidenziali ed in modo netto a partire dal 1955 –spiegò il presidente Pietro Ingrao- è così chiara e costante da potersi ormai qualificare come consuetudine costituzionale. Secondo questa prassi, quando il Parlamento si riunisce incon ilcompito di eleggere il Presidente della Repubblica, esso agisce come collegio elettorale, con l’unica funzione di procedere, appunto, alla votazione senza possibilità di promuovere discussioni, né deliberazioni di altra natura”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

