Quirinale | schede precompilate | fantasma | scomparse** 2

(Di domenica 2 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nel maggio del 1992 l’episodio che portò all’installazione delle cabine ‘catafalco’ e alla procedura di chiama e di vidimazione delletuttora in vigore. Accadde che nel quinto e sesto scrutinio risultarono, rispettivamente, tre e cinquein più rispetto ai votanti. Le votazioni, spiegò il presidente Oscar Luigi Scalfaro, non furono annullate applicando “il principio generale di resistenza” previsto dal Regolamento della Camera, in quanto aggiungendo o togliendo quei voti non sarebbe cambiato l’esito della votazione. Tuttavia da quel momento in poi per garantire “segretezza e libertà di voto” furono innovate le procedure, con la consegna ai grandi elettori delletimbrate e siglate e della matita e il voto espresso nella cabina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.