Quirinale | Renzi | ‘Presidente donna è come dire non ci sono mezze stagioni | Conte senza futuro’

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – "Quando Conte, capo del partito con più parlamentari, dice: che bello eleggere una donna senza fare proposte o identikit capisci che quello non è un capo e che quel partito non ha futuro. dire mi piacerebbe una donna al Colle ha lo stesso valore politico di dire non ci sono più le mezze stagioni. O anche tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare". Lo afferma Matteo Renzi, intervistato da 'Il Messaggero'.

