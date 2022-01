Quirinale: Renzi, 'D'Alema statista pugliese che indica candidati sempre bocciati' (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "D'Alema e il Quirinale hanno storicamente un rapporto complicato. I candidati che D'Alema appoggia vengono puntualmente bruciati dalle visioni di questo statista pugliese che ha una strategia talmente raffinata da fallire puntualmente. In tanti debbono a D'Alema la propria bocciatura: nel 2015 D'Alema appoggiava Amato, nel 2013 Marini, nel 2006 appoggiava se stesso, nel 1999 un candidato dell'allora Ppi. Chiunque sia il candidato di D'Alema perde: non è scaramanzia, ma statistica". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista a 'Il Messaggero'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "D'e ilhanno storicamente un rapporto complicato. Iche D'appoggia vengono puntualmente bruciati dalle visioni di questoche ha una strategia talmente raffinata da fallire puntualmente. In tanti debbono a D'la propria bocciatura: nel 2015 D'appoggiava Amato, nel 2013 Marini, nel 2006 appoggiava se stesso, nel 1999 un candidato dell'allora Ppi. Chiunque sia il candidato di D'perde: non è scaramanzia, ma statistica". Lo dice Matteoin un'intervista a 'Il Messaggero'.

