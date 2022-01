**Quirinale: premier, presidente Camere, governatore, giro delle cariche prima del Colle** (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Un 'giro delle cariche' della Repubblica che può essere paragonato al giro d'Italia, con una serie di tappe che trovano il loro culmine non sulla ‘Cima Coppi' ma con l'arrivo sul Colle istituzionale più alto. Chi viene eletto presidente della Repubblica, infatti, prima di approdare al Quirinale ha rivestito alcune delle più importanti cariche istituzionali. Dalla presidenza di Senato e Camera a quella del Consiglio, dall'incarico di governatore della Banca d'Italia alla titolarità di vari ministeri (Esteri, Interno, Economia, Difesa). Ruoli ricoperti naturalmente in fasi diverse della carriera politica e non sempre prima di passare alla più Alta magistratura Repubblicana. E in effetti in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Un '' della Repubblica che può essere paragonato ald'Italia, con una serie di tappe che trovano il loro culmine non sulla ‘Cima Coppi' ma con l'arrivo sul Colle istituzionale più alto. Chi viene elettodella Repubblica, infatti,di approdare al Quirinale ha rivestito alcunepiù importantiistituzionali. Dalla presidenza di Senato e Camera a quella del Consiglio, dall'incarico didella Banca d'Italia alla titolarità di vari ministeri (Esteri, Interno, Economia, Difesa). Ruoli ricoperti naturalmente in fasi diverse della carriera politica e non sempredi passare alla più Alta magistratura Repubblicana. E in effetti in ...

Advertising

Giorgiolaporta : Se #Draghi sale al #Quirinale, #Brunetta è il nuovo Premier. E chi dice che non ci possa restare fino a fine legisl… - fattoquotidiano : Con la candidatura lunare di Silvio Berlusconi al Quirinale, torna in campo un antico movimento che negli anni di B… - NicolaPorro : ?? Il premier pochi giorni fa in conferenza stampa “ha lanciato” la sua candidatura al #Colle. Anche se spunta un al… - TV7Benevento : **Quirinale: premier, presidente Camere, governatore, giro delle cariche prima del Colle** (2)... - TV7Benevento : **Quirinale: premier, presidente Camere, governatore, giro delle cariche prima del Colle**... -