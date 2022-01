**Quirinale: Iotti annuncia da sola elezione a Cossiga** (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Una volta soltanto è accaduto che il presidente della Camera si sia recato da solo a comunicare al Presidente della Repubblica l’avvenuta elezione e il verbale della seduta. Il 24 giugno del 1985, Francesco Cossiga, dopo aver assistito alla votazione e allo spoglio, lasciò il banco della presidenza dove sedeva accanto alla presidente della Camera, Nilde Iotti, che quindi da sola si recò dal neo eletto per l’adempimento formale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Una volta soltanto è accaduto che il presidente della Camera si sia recato da solo a comunicare al Presidente della Repubblica l’avvenutae il verbale della seduta. Il 24 giugno del 1985, Francesco Cossiga, dopo aver assistito alla votazione e allo spoglio, lasciò il banco della presidenza dove sedeva accanto alla presidente della Camera, Nilde, che quindi dasi recò dal neo eletto per l’adempimento formale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

