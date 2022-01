**Quirinale: il voto al tempo del Covid, scrutini e presenze in Aula contingentate** (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Sarà sicuramente un inedito la procedura di voto per l’elezione del prossimo Capo dello Stato, viste le precauzioni legate alla pandemia. Solitamente si procede alla chiama di senatori, deputati e delegati regionali, che prima e dopo aver espresso il voto possono rimanere in Aula o in Transatlantico. È prevedibile che stavolta, come avviene in occasione dei i voti di fiducia, la chiama avverrà in maniera contingentata, evitando soste e assembramenti in Aula. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Sarà sicuramente un inedito la procedura diper l’elezione del prossimo Capo dello Stato, viste le precauzioni legate alla pandemia. Solitamente si procede alla chiama di senatori, deputati e delegati regionali, che prima e dopo aver espresso ilpossono rimanere ino in Transatlantico. È prevedibile che stavolta, come avviene in occasione dei i voti di fiducia, la chiama avverrà in maniera contingentata, evitando soste e assembramenti in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

