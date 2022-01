**Quirinale: dimissioni Pertini, Scalfaro e Ciampi per accelerare insediamento successore** (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Tre Presidenti della Repubblica hanno lasciato il Quirinale con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato per favorire l’insediamento del successore già eletto. Sandro Pertini, il 29 giugno 1985; Oscar Luigi Scalfaro, il 15 maggio 1999; Carlo Azeglio Ciampi, il 15 maggio 2006. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Tre Presidenti della Repubblica hanno lasciato il Quirinale con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato per favorire l’del successore già eletto. Sandro, il 29 giugno 1985; Oscar Luigi, il 15 maggio 1999; Carlo Azeglio, il 15 maggio 2006. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

