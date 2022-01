Quirinale | appello Maraini-Bruck-Cavani | ' è arrivato il tempo di eleggere una donna'

(Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Tra poco sarete chiamati adil Presidente della Repubblica, e crediamo sia giunto il momento di dare concretezza a quell'idea di parità di genere, così tanto condivisa e sostenuta dalle forze più democratiche e progressiste del nostro Paese. Vogliamo dirlo con chiarezza: èildiuna". E' quanto si legge in unfirmato da Dacia, Edith, Liliana, Michela Murgia, Luciana Littizzetto, Silvia Avallone, Melania Mazzucco, Lia Levi, Andrée Ruth Shammah, Mirella Serri, Stefania Auci, Sabina Guzzanti, Mariolina Coppola, Serena Dandini, Fiorella Mannoia. "Si parla di democrazia dei generi -prosegue il documento- ma da questo punto di vista l'Italia è una ...

Ma i calcoli fanno temere il peggio, ossia che a fine gennaio potrebbero mancare all', causa ...al bis che finora ha sempre escluso categoricamente? Omicron mette a rischio la corsa al......non sia la stessa che si sbracciava a spiegare come e qualmente fossero sacrosanti l''... il secondo è di evitare che alsieda una personalità troppo indipendente che gli faccia ...Roma, 2 gen. "Tra poco sarete chiamati ad eleggere il Presidente della Repubblica, e crediamo sia giunto il momento di dare concretezza a quell'idea di parità d ...Il leader di Italia Viva: «Conte vuole donna la Colle? Da lui frasi fatte da bar dello sport». L'ex Presidente PD, Rosy Bindi: «Serve accordo per ...