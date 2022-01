Quirinale | 1009 grandi elettori | gli schieramenti di centrodestra e centrosinistra

(Di domenica 2 gennaio 2022) Sarannochiamati ad eleggere il Capo dello Stato: 321 senatori, 630 deputati e 58 delegati regionali, tre per ogni Regione, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno, designati in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze L'articolo proviene da Firenze Post.

Sarannoi grandi elettori chiamati ad eleggere il Capo dello Stato: 321 senatori, 630 deputati e 58 delegati regionali, tre per ogni Regione, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno, designati in ...Se Coraggio Italia e Noi con l'Italia si schierassero con il centrodestra, considerando la partecipazione dei rispettivi leader al vertice di coalizione svoltosi prima di Natale, lo schieramento si ...Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Saranno 1009 i grandi elettori chiamati ad eleggere il Capo dello Stato: 321 senatori, 630 deputati e 58 delegati regionali, tre per ogni Regione, ad eccezione della Valle..È quasi certo che le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica cominceranno dal 24 gennaio. E da quel giorno, o dal giorno dopo, il martedì, gli scrutini si ...